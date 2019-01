Maroc : L'économie devrait s'accroître de 2,9% en 2019, selon le HCP

L’économie marocaine devrait enregistrer un taux de croissance de 2,9% en 2019 contre 3% l’année précédente, a annoncé, mercredi à Casablanca, le Haut-commissaire au Plan (HCP), Ahmed Lahlimi Alami.

La situation économique mondiale devrait être marquée, en 2019, par un ralentissement de la croissance, de l’investissement et de la demande avec une instabilité des marchés des capitaux et une volatilité des prix des matières premières, notamment du pétrole qui devrait connaître une tendance à la baisse sous l’effet des hausses anticipées de la production aux Etats-Unis et des incertitudes sur la capacité des membres de l’OPEP à s’entendre sur une réduction conséquente de leur production, a fait observer M. Lahlimi lors d’une conférence de presse pour la présentation de la situation socio-économique nationale en 2018 et ses perspectives pour 2019.

L’année 2018 a été marquée par une bonne campagne agricole grâce à une pluviométrie bien répartie sur les plans temps et espace et a connu une progression «assez modeste» des productions non agricoles.

Cependant, l’actuelle campagne a démarré dans des conditions atmosphériques particulières en raison d’un début de campagne très pluvieux. Mais cette pluviométrie généreuse a subi le contrecoup d’un déficit généralisé combiné d’une hausse sensible de l’amplitude thermique en décembre, a-t-il relevé. Durant les 30 dernières années, les campagnes agricoles ayant démarré sous des conditions semblables s’élèvent à six avec «une probabilité de 74% de converger vers une saison bonne à moyenne».