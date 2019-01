Emission spéciale MRE : Les Marocains du monde sont-ils citoyens au Maroc ?

Invités de l’émission

Hamid Bichri : Basé à Bologne (Italie), Hamid Bichri est acteur associatif actif au sein de l’Union démocratique des associations des Marocains en Italie (UDAMI), a été responsable de projets relatifs aux mineurs étrangers non accompagnés dans la région Emilia Romagna, co-président de l’ANOLF provinciale (Association nationale outre les frontières), association du syndicat CISL (Confédération italienne des syndicats de travailleurs). Il est diplômé en sciences de l’éducation et de la formation pédagogique, médiateur culturel et parallèlement membre du CCME.

Abdelkrim Belguendouz : Professeur universitaire et chercheur à Rabat dans le domaine des migrations et des Marocains résidant à l’étranger, Abdelkrim Belguendouz, a publié, en août dernier, un nouvel ouvrage intitulé «Politiques migratoires marocaines en débat». Il y revient sur l’évolution de la scène migratoire marocaine et les politiques de ce domaine, de 2013 à 2018.

Abdelkrim Belguendouz est l’auteur de plusieurs autres ouvrages traitant des questions migratoires en lien avec le Maroc : «Les Marocains à l’étranger, citoyens et partenaires», «L’ahrig du Maroc, l’Espagne et l’UE : plus d’Europe sécuritaire» ou encore «Marocains du pays et Marocains d’ailleurs : fracture citoyenne ?»