Botola : L'Olympic de Safi et le Kawkab de Marrakech sanctionnés par la FRMF

La Commission de discipline de la Fédération royale marocaine de football (FRMF), réunie mardi, a sanctionné l’Olympic de Safi, suite aux actes de vandalisme de ses supporters.

Les faits remontent au dimanche dernier, lors de son match face au Kawkab de Marrakech au Grand Stade de la Cité Ocre pour le compte de la 14e journée de Botola Maroc Télécom D1 de football.

Le club sera ainsi privé de son public lors des quatre prochaines rencontres et lui inflige une amende de 80 000 dirhams. L’OCS, qui a remporté ce match sur un score de 2 buts à 1, devra également s’acquitter des frais de réparation des dégâts enregistrés dans l’enceinte, où plus d’un millier de sièges ont été violemment arrachés et plusieurs agents de l’ordre blessés, en plus d’une banderole brandie comprenant des insultes à l’égard des habitants de Marrakech.

Troisième de Botola avec 22 points, le club mesfioui sera appelé à faire avec ces sanctions pour ne pas perdre le fil et vivre une seconde moitié de saison moins réussie.

Le Kawkab de Marrakech s'est, quant à lui, vu infliger une amende de 50 000 dirhams, en raison de l’usage des fumigènes par ses supporters, qui ont envahi la pelouse et arrêté la rencontre contre l’OCS. Le club marrakchi devra également débourser 2 000 dirhams, après avoir récolté trois avertissements dans la même rencontre.

De son côté, le joueur du Kawkab, Mehdi Zaya a écopé d’une sanction de trois rencontres ferme et de 3 000 dirhams d’amende, suite à son expulsion lors de ce match.