Maroc : Un juriste espagnol empêché d’entrer à Laâyoune

Les autorités marocaines ont empêché, lundi 14 janvier, l’accès à Laâyoune au juriste espagnol Luis Mangrané, originaire de la communauté autonome de l’Aragon, d’après l’Observatoire aragonais pour le Sahara occidental, cité par El Diario Aragón.

Il était arrivé dans la ville marocaine par avion depuis les Iles Canaries. «Si le vol s’est déroulé sans incident, c’est au niveau du contrôle de la sécurité que les autorités marocaines l’ont empêché d’entrer à Laâyoune, estimant qu’il était persona non grata au Maroc», selon l’Observatoire.

Luis Mangrané devait se rendre, en tant qu’observateur international des droits humains, au procès du jeune sahraoui Brahim Dehani, membre de l’Association sahraouie des victimes des graves violations des droits de l’Homme commis par l’Etat marocain (ASVDH), tenu ce mercredi 16 janvier. Le jeune homme a été arrêté le 4 décembre 2018, «alors qu’il réalisait un reportage sur une manifestation pacifique sahraouie à Laâyoune, tenue à l’occasion des pourparlers de Genève entre le Front Polisario et le Maroc», ajoute l’Observatoire.

«Brahim Dehani, dûment identifié en tant que photographe de l’ASVDH, a été arrêté alors qu’il photographiait les violentes actions menées par la police marocaine à l’égard des manifestants. Il s’est vu confisquer sa caméra et a été transféré dans un poste de police. Le 18 décembre, il a été libéré sous caution, accusé de diffamation envers les forces de police», précise également l’Observatoire.

Ce dernier dénonce enfin «cette pratique illégale de plus en plus habituelle et de plus en plus impunie», ajoutant que «l’Etat espagnol, loin de dénoncer cette pratique, avec son silence, revient à se rendre complice de ces actions. Le juriste aragonais n’a pas reçu d’assistance consulaire».