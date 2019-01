Barceló Hotel Group débarque à Marrakech avec l’acquisition d’un complexe hôtelier 5 étoiles

Le groupe hôtelier Barceló a investi 35 millions d’euros dans l’acquisition du complexe Barceló Palmeraie à Marrakech, ainsi que dans l’achat de deux autres terrains, indique le média Empresa Exterior. L’établissement est une station balnéaire de 5 étoiles et 252 chambres, située au nord de Marrakech.

Le groupe a également acheté deux terrains, l’un de 85 600 m² situé à côté du complexe hôtelier dans le but d’incorporer 120 nouvelles chambres ; et un autre de 36 700 m² situé à trois kilomètres du centre-ville, sur lequel le groupe hôtelier envisage de construire un nouvel hôtel 5 étoiles et 160 chambres.

Avec ce nouveau projet, Barceló Hotel Group se positionne comme l’une des chaînes hôtelières espagnoles les plus présentes au Maroc, avec un total de 6 hôtels et 1 136 chambres, situées dans certaines des destinations les plus importantes du Maghreb, telles que Casablanca, Fès, Tanger, Agadir et désormais Marrakech.