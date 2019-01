Plusieurs sites archéologiques visés par une convention de restauration et de valorisation

Le ministère de la Culture et de la communication (département de la culture) a annoncé avoir entamé la mise en œuvre d'une convention de financement de projets de sauvegarde du patrimoine archéologique à travers la restauration et la valorisation des sites archéologiques de Lixus, Volubilis, Zilil et Chellah pour un montant de 2 millions d'euros.

Cette convention, qui s'inscrit dans le cadre d'un accord de coopération conclu avec le ministère de l'Économie et des finances d'une part, et l'Agence italienne pour la coopération au développement et l'ambassade d'Italie à Rabat d'autre part, vise la réalisation de projets intégrés dans les domaines de la restauration, la sauvegarde, l'aménagement, la valorisation et la réhabilitation des quatre sites, a indiqué le ministère mardi dans un communiqué.

Ce programme de préservation du patrimoine archéologique ambitionne aussi de renforcer les capacités des cadres du département de la culture en matière de restauration et de préservation du patrimoine culturel, de mettre en place un cadre général, au niveau de la formation et des projets, pour intégrer différentes spécialités dans les projets programmés et de renforcer les mécanismes de fonctionnement et d'intégration, a précisé la même source.

La convention vise également à réhabiliter ces sites, améliorer les conditions d'accueil du public afin d'attirer diverses catégories de visiteurs, en particulier les étudiants et les écoliers, et à lancer un programme de fouilles archéologiques.

Selon le communiqué, une convention de partenariat scientifique, technique et culturelle avait été signée, dans le cadre du même accord, entre le ministère et l'Université de Sienne, aux termes de laquelle des études archéologiques et techniques seront effectuées dans les sites archéologiques de Volubilis, Zilil et Chellah.