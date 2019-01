La carte du Maroc pour l’annonce de la tournée de M’jid El Guerrab fait polémique

En tournée au Maroc à partir du 17 janvier, M’jid El Guerrab, député de la 9e circonscription des Français de l’étranger, fait parler de lui. Non pas pour les objectifs et les étapes de ce déplacement à la demande du président Emmanuel Macron, mais plutôt pour une carte, que certains qualifient de «tronquée».

Ainsi, plusieurs internautes ont fustigé, sur les réseaux sociaux, la publication par les services de presse de l’élu de La République en Marche (LREM), d’une carte ne représentant que la partie nord du Maroc. Certains sont allés jusqu’à la qualifier de «carte du royaume tronquée de son Sahara».

Cette carte du Maroc, avec un trait continu au Sud d’Agadir, vient d’être communiquée par le député Mjid Guerrab pour sa tournée parlementaire. Elle devrait faire verdir de rage ses soutiens marocains!! Et dire qu’il accusait son opposante d’être proche des thèses du Polisario! pic.twitter.com/n8vBQ3sNj7 — Olivier Deau (@OlivierDeau) 12 janvier 2019

Contacté par Yabiladi, le député des Français de l’étranger se défend. «On s’est excusé auprès de toutes les personnes qui ont été choquées ou heurtées par le croquis qui a été envoyé. Ce n’était pas une carte mais seulement le circuit de ma tournée parlementaire», nous précise-t-il.

M’jid El Guerrab reconnaît que la publication de ce croquis était une «bêtise» qui a été «rectifiée dans la minute avec une nouvelle carte pour qu’il n’y ait pas de polémique».

«Apparemment, certains opposants politiques locaux, notamment des socialistes, s’en sont saisis pour en faire leur beurre. On a parlé de carte tronquée alors que ce n’était absolument pas le cas. Il n’y a jamais eu d’intention de nuire ou de créer une polémique.» M’jid El Guerrab

Le député dit aussi n’avoir «jamais varié de position» et rappelle qu’en plus d’être «un élu de la République française», il est aussi Marocain. «Douter de ma marocanité est blessant et cela me porte préjudice à titre personnel», conclut-il.