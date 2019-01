Pays-Bas : Bibliothèque, salle de sport et salle de jeux dans une mosquée pour «garder les jeunes»

La nouvelle mosquée El-Feth dans la commune de Bergen-op-Zoom ouvrira bientôt ses portes, selon le site local BN DeStem. D’une capacité d’accueil de près de 800 personnes, le lieu aspire en réalité à devenir une sorte de centre social, explique Najib El Allouchi, secrétaire de la Communauté culturelle islamique marocaine El-Feth.

En effet, outre la salle de prière, une bibliothèque, un espace d’études, une sorte de salle de jeux et une salle de sport ont été pensés et annexés à la mosquée. Pour Najib El Allouchi «la mosquée est bien plus qu’un lieu de rassemblement religieux».

De plus, six salles salles de classe sont consacrées à l’aide aux devoirs, l’apprentissage de l’arabe ou encore pour y officier des cours d’intégration. «Les jeunes qui n’ont pas la possibilité d’étudier tranquillement chez eux peuvent s’y rendre, y compris les non-musulmans», poursuit le responsable. Ces salles pourront être utilisées «par tout le monde, comme par exemple l’équipe de prévention du quartier», souligne le secrétaire.

Les jeunes du quartier traversent parfois, «une crise identitaire et ils cherchent des réponses sur Internet. Ils peuvent venir ici pour des questions de foi», explique encore Najib El Allouchi. D’ailleurs, «l’imam aura évidemment lui aussi son propre espace», afin de pouvoir guider ses jeunes, tout en ayant «des conversations confidentielles», poursuit-il.

Par ailleurs, Najib El Allouchi explique «qu’il y aura également des Play Station et d’autres attractions», afin de «garder nos jeunes ensemble pendant cette période», explique-t-il précisant que la mosquée sera fin prête avant le mois de Ramadan.