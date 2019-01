USA : Le rappeur d’origine marocaine French Montana pris dans le scandale R. Kelly

Aux Etats-Unis, de nombreuses célébrités américaines se sont exprimées sur le scandale sexuel au cœur duquel se trouve le chanteur, compositeur et producteur américain R. Kelly. Si certains expriment haut et fort leur soutien aux victimes présumées, d’autres rétropédalent, à l’image du rappeur d’origine marocaine French Montana.

Samedi, après sa performance lors de la mi-temps du match des Rams au Coliseum de Los Angeles, le rappeur a été interrogé sur ce qu’il pensait de R. Kelly, au cœur d’un scandale d'abus sexuel. French Montana a alors répondu, citant les paroles d’un tube historique de R. Kelly, «Bump n’Grind», sorti en 1994, selon le magazine américain Rap-Up.

«Il (R. Kelly) vous avait déjà dit :"Mon esprit me disait non, et mon corps me disait oui"», a déclaré French Montana au média people TMZ alors qu’il quittait le stade après le match. «Il nous a prévenus», a-t-il ajouté.

Le rappeur d’origine marocaine aurait ensuite partagé son soutien au musicien. «Ils ne laissent personne vivre des moments légendaires», a déclaré le natif de Casablanca, comparant R. Kelly à Michael Jackson.

Mais suite aux réactions négatives que son soutien a suscité, notamment sur les réseaux sociaux, French Montana a rétropédalé, publiant une déclaration dans laquelle il clarifie ses commentaires à propos de R. Kelly.

«Mon cœur est avec les victimes. Je n’avais jamais pensé que les gens que j’admirais dans mon enfance, qui chantaient et dansaient et qui me donnaient l’espoir de devenir une superstar, deviendraient des toxicomanes, des agresseurs d'enfants et des violeurs. J'espère que notre culture créera de meilleurs leaders. Nous avons besoin d’eux.» French Montana

R. Kelly a été reconnu non coupable en 2008 pour des accusations de pornographie enfantine. Mais il est à nouveau au cœur d’un nouveau scandale suite à la publication, par la chaîne américaine Lifetome, de docu-séries intitulés «Surviving R. Kelly».