Ali Bongo de retour au Gabon après une période de convalescence au Maroc

Le président Ali Bongo est attendu ce mardi au Gabon après une absence de plus de deux mois pour des raisons de santé, au cours de laquelle les forces de sécurité de son pays ont déjoué une tentative de coup d’Etat alors que des rumeurs annonçaient sa mort, indique l’agence France-Presse (AFP).

Le Gabon est sans gouvernement depuis plusieurs mois depuis que Ali Bongo, 59 ans, a eu accident vasculaire cérébral (AVC) alors qu’il assistait à un forum économique en Arabie Saoudite le 24 octobre. Il était arrivé au Maroc début décembre pour y passer sa convalescence, sur invitation du roi Mohammed VI. Il avait ensuite quitté l’hôpital militaire Mohammed V de Rabat pour séjourner dans une résidence privée de la capitale.

Après des semaines de silence officiel ayant alimenté les spéculations sur son état de santé, son vice-président avait annoncé en décembre que le chef de l’Etat avait été victime d’un AVC.

La seule apparition d'Ali Bongo fut son traditionnel discours télévisé des vœux du Nouvel An, enregistré au Maroc, dans lequel il avait confié «[avoir] traversé une période difficile». Il était apparu décidé à continuer d’exercer pleinement ses fonctions. «Cette épreuve, je l’ai surmontée [et] aujourd’hui comme vous pouvez le constater, je vais mieux et me prépare à vous retrouver très vite. Je continuerai à mettre toute mon énergie et toutes mes forces au service de notre pays et à l’amélioration de nos conditions de vie au quotidien», avait-il annoncé durant son discours.