L’ambassade du Maroc au Ghana au cœur d’un scandale sexuel ?

L’ambassade du Maroc au Ghana est secouée par un scandale sexuel. Le 11 janvier dernier, Jeminah Flintwood-Brace, une femme ghanéenne ayant collaboré avec l’ambassade du Maroc à Acra, accuse l’ambassadeur du Maroc, Mohamed Farahat, de l’avoir sexuellement harcelée à deux reprises.

Dans sa lettre de démission, datée du 4 janvier dernier et reprise par Le 360, elle explique en détail comment l’ambassadeur s’en est pris à elle. Le premier aurait eu lieu le 11 décembre 2018 lorsque le diplomate aurait commis des attouchements sur sa personne dans son bureau alors qu’elle serait entrée lui servir du café. Le second fait aurait eu lieu, selon la jeune femme, 9 jours plus tard, le 20 décembre 2018. L’ambassadeur, dans ce même endroit, son bureau.

Le ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale aurait diligenté une enquête sur ces accusations. Une délégation d’inspection du ministère se trouverait actuellement sur place pour faire le point sur ce qu’il se serait exactement passé, précise de son côté Alyaoum 24. Les deux médias rappellent que Mohamed Farahat, titulaire notamment d’un DES en relations internationales et d’un diplôme en coopération internationale et management de projets de l’Ecole nationale d’administration (ENA) de Paris, a été nommé à ce poste en avril 2018. Il est né le 11 mars 1959 à Casablanca.