Maroc : Le Salon des études supérieures au Royaume-Uni de retour cette semaine

Le British Council organise la 5e édition du Salon des études supérieures au Royaume-Uni, les 17 et 19 janvier, respectivement à Rabat et à Casablanca.

Cette édition, qui connaîtrait la participation de plus de 19 établissements britanniques d'enseignement supérieur et de langue anglaise et devrait accueillir plus 8 000 visiteurs, constitue une opportunité pour les étudiants marocains.

Selon un communiqué du British Council, relayé par la MAP, les étudiants marocains pourront «rencontrer des représentants du British Council et s’informer sur le système d’éducation britannique de manière générale, ainsi que sur les dernières informations relatives aux cursus, diplômes, établissements, visa, logement et au niveau d’anglais requis».

Le salon permettra, également, aux jeunes intéressés de s’informer auprès des différents établissements internationaux basés au Maroc, qui vont présenter leurs cursus internationaux, notamment, les doubles diplômes, Masters, et les programmes d’échange, ainsi que la possibilité de découvrir le test d’anglais IELTS sur le stand du British Council, une qualification leur permettant d’étudier ou travailler à l’étranger, ajoute le communiqué.

Des ateliers, tables-rondes et présentations sont programmés, à cette occasion, en vue de discuter les thèmes liés aux études, à l’insertion professionnelle et à la vie estudiantine au Royaume-Uni.