Accords Maroc-UE : Au Parlement européen, une guerre des correspondances

Alors que le Maroc a signé ce lundi à Bruxelles l’accord de pêche avec l’Union européenne, le Front Polisario continue sa guerre médiatique visant l’accord d’association Maroc-UE.

Dimanche, l’agence de presse du mouvement a relayé l’information selon laquelle des Sahraouis «représentants de la société civile au Maroc, à Tindouf et à l’étranger» ont adressé une lettre au commissaire européen aux Affaires économiques et financières, à la fiscalité et à l’union douanière, Pierre Moscovici.

Dans leur courrier, les Sahraouis ont «réaffirmé leur refus catégorique d’étendre les préférences tarifaires aux produits originaires du Sahara Occidental» dans le cadre dudit accord. Ces derniers «rejettent les discussions menées dans ce contexte par le Service européen pour l’action extérieure et la Commission européenne pour les affaires économiques [et] expriment leur profonde préoccupation devant ces discussions, ainsi que leur ferme opposition à tout accord avec le Maroc, incluant le Sahara occidental», poursuit l’agence du Polisario.

Cette lettre intervient après une pétition adressée la semaine dernière au Parlement européen par 331 élus de la région Dakhla Oued Eddahab et 548 de Laâyoune-Boujdour-Sakia El Hamra. Les signataires, de diverses tendances politiques, appellent le Parlement européen à la reconduction des accords commerciaux entre Rabat et Bruxelles. Ils soutiennent également que «la thèse véhiculée par le Polisario et ses relais» au Parlement européen, selon laquelle la population locale ne bénéficie pas des retombées économiques de ces accords, «est nulle et non avenue».

Une guerre accentuée par le vote de ce mercredi

A l’origine de cette guerre de correspondances, le vote, programmé mercredi 16 janvier, du nouvel accord d’association entre le Maroc et l’Union européenne.

D’ailleurs, le Polisario profite aussi de la démission de la rapporteuse d’une mission d’eurodéputés, membres de la Commission du Commerce international, au Sahara en septembre dernier. La diplomate française Patricia Lalonde a en effet quitté ce poste après que des enquêtes journalistiques ont pointé du doigt un conflit d’intérêt entre ses missions de rapporteuse et une autre fonction qu’elle aurait occupée. Elle a été accusée de siéger au conseil d’administration d’une fondation proche du Maroc.

Ce lundi, EU Observer, ayant révélé lui aussi ce «conflit d’intérêt», revient avec une autre information qui ne peut qu’impacter le vote prévu mercredi. Selon ce média, Guy Verhofstadt, président du groupe parlementaire Alliance des démocrates et des libéraux pour l’Europe (ADLE), a refusé de rendre public un débat sur l’accord entre le Maroc et les Vingt-Sept. «La décision signifie que le Parlement européen, lors de la session plénière à Strasbourg, ne dévoilera pas la question au grand public», poursuit le média, qui met en lien cette décision avec le «scandale qui a vu la députée européenne, la libérale française Patricia Lalonde, démissionner de son poste de rapporteuse».