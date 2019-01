France : Pas assez de diversité dans le paysage audiovisuel, d’après le CSA

Les programmes de télévision français ont fait un «effort» en matière de représentation de la diversité des origines. C’est ce qui ressort notamment du baromètre annuel publié jeudi 10 janvier par le Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA), indique Franceinfo.

Comme chaque année depuis 2009, le CSA a décortiqué les programmes (tous genres confondus) d’une vingtaine de chaînes (celles de la TNT gratuite et Canal+) durant deux semaines. Il a étudié 1 450 heures et s’est intéressé aux 37 100 personnes qui apparaissaient à l’écran.

Ainsi, la part des personnes «perçues comme non blanches» a progressé à 17%, contre 16% en 2016 et 14% en 2012. Une progression qui s’explique par les programmes de fiction, une catégorie de programmes où le taux de personnes «non blanches» grimpe à 20%. Cet effet est particulièrement lié aux séries et films américains : le taux chute à 14% dans les fictions françaises, et même à 10% si on exclut la chaîne ultramarine France Ô.

Le CSA note que dans les émissions de télévision, ces personnes sont surreprésentées dès qu’il est question d’activités «marginales» ou illégales (43%) ou de personnes précaires (42%). Le gendarme de l’audiovisuel français observe également que la diversité géographique des personnes «vues à la télé» ne reflète pas non plus la composition de la société : seules 3% des personnes étudiées habitent des grands ensembles de banlieues populaires, et 0,3% les territoires d’outre-mer (si l’on exclut les programmes de France Ô).