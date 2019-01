La Belgique veut attirer des informaticiens marocains

C’est une première. Des organisations patronales flamandes, qui font face à une pénurie sans précèdent, sont à la recherche d’informaticiens hors de l’Union européenne, rapporte le site VRT NWS.

Le choix des organisations patronales flamandes VOKA et Agoria s’est porté sur le Maroc. Ainsi, les deux organisations ont mis en place un projet pilote dans le royaume, englobant trois partenaires : d’un côté le VDAB, agence flamande pour l’emploi ; ENABEL, l’Agence belge de développement, et l’Agence nationale de promotion de l’emploi et des compétences (ANAPEC) du côté marocain.

En somme, ce n’est pas moins de 4 000 postes vacants que le gouvernement flamand tente de pourvoir. Pour l’instant, le projet pilote concernera 30 informaticiens marocains qui seront sélectionnés sur place par l’ANAPEC, précise pour sa part De Standaard.

Pour mettre en place ce partenariat, qui sera financé à hauteur de 1,2 million d’euros par la Commission européenne, plusieurs mesures seront appliquées. En effet, outre les assouplissements opérés par le ministère du Travail sur la migration économique, les employés marocains «recevront une aide pour trouver un logement qu’ils devront payer eux-mêmes et percevront un salaire conforme au marché», précise VRT NWS. De plus ils pourront, s’ils le souhaitent, rester en Belgique, et auront également la possibilité d’y faire venir leurs proches.