Tournée marocaine pour M’jid El Guerrab, député des Français de l’étranger

A la demande d'Emanuel Macron, un grand débat national sera organisé sur tout le territoire français afin d'investir les citoyens dans la crise politque que connait le pays.

Selon un communiqué envoyé à Yabiladi, M’jid El Guerrab, député de la 9e circonscription des Français de l’Etranger, effectuera une tournée parlementaire du 17 au 27 janvier 2019, au Maroc, où il ira à la rencontre de la communauté française installée au Royaume.

Par ailleurs, plusieurs thèmes seront traités tels que l'évolution du lien entre citoyenneté et impôts ; entre impôts, dépenses et services publics pour une fiscalité plus juste ; l'évolution de la pratique de la démocratie et de la citoyenneté pour impliquer les Français dans la vie publique...

Le parlementaire français d’origine marocaine fera également une tournée en Algérie, en Tunsie, au Sénégal et en Côte d'Ivoire pour in fine relayer les témoignages de ses concitoyens au Gouvernement à la fin du mois de mars 2019.