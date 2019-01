Destination eurovision : Le Franco-marocain Bilal Hassani déjà favori

Le représentant de la France à l’Eurovision 2019 sera annoncé dans quelques heures. Un Franco-marocain est déjà donné pour vainqueur par plusieurs médias de l’Hexagone.

Il s’agit de Bilal Hassani, de parents marocains, et qui s’est fait connaitre grâce à sa participation à la deuxième saison de The Voice Kids en France, où il a interprété lors de l’audition à l’aveugle le tube du célèbre drag queen, vainqueur de l’Eurovision 2014, Conchita Wurst.

Mais son succès doit moins à la télévision, qu’à sa chaîne Youtube, dans la catégorie lifestyle, où il parle notamment de son quotidien, de ses expériences mais aussi de sa sexualité. Le jeune de 19 ans parle fréquemment de son homosexualité, qui lui vaut à plusieurs reprises un déferlement de haine dans les commentaires.

Dans sa chanson «Roi», avec laquelle il se présente pour le concours, Bilal s’affirme d’avantage et désire faire passer une message de tolérance. Dans une interview accordée au quotidien Le Parisien, il explique que «ce qui est important pour [lui], c’est de défendre ce morceau qui parle de l’acceptation de soi».

«Nous sommes tous humains. On peut cohabiter ensemble, et s’aimer, car je ne dérange personne. A chaque fois que je chante cette chanson, je peux m’affirmer encore plus. Evidemment, certains ne vont pas aimer».