Un Marocain colauréat du Prix international du roi Fayçal de la langue et de la littérature arabes

Universitaire marocain à la Faculté des lettres et des sciences humaines de l’université Mohammed V de Rabat, Abdelali Mohamed Oudghiri s’est vu décerné avec Mahmoud Fahmi Hijazi, professeur à la faculté des lettres du Caire, le Prix international du roi Fayçal de la langue et de la littérature arabes lors de sa 41ème édition, indique Les Eco.

Décerné chaque année, le Prix du roi Fayçal a été mis en place par la Fondation du roi Fayçal. Cette dernière a été instituée en 1976 par les fils du roi Fayçal ben Abdelaziz d’Arabie Saoudite. Elle décerne des prix «aux hommes et aux femmes qui ont contribué à changer le monde» et ont œuvré «pour le bien de l’humanité». Le prix a une valeur de 200 000 dollars, auquel s’accompagne une médaille d’or.

Le secrétaire général de la Fondation du roi Fayçal, cité jeudi par des médias saoudiens, a déclaré que Abdelali Mohamed Oudghiri a été récompensé «pour l’originalité et la qualité de ses travaux scientifiques et son souci de promouvoir et de défendre la langue arabe face à l’influence dialectale et étrangère».