Après avoir escaladé les 7 sommets, Bouchra Baibanou veut préparer la relève

La première Marocaine à avoir atteint les sept plus hauts sommets des sept continents, Bouchra Baibanou, a fait savoir, jeudi à Casablanca, que son futur projet est de préparer la relève et former des femmes et des filles à gravir les monts.

«Mon message à tous et à toutes est de prouver que les rêves peuvent se réaliser. Il suffit d’y croire et d’avoir de la volonté», a-t-elle déclaré lors d’une conférence de presse durant laquelle elle a relaté son dernier exploit : avoir atteint, le 16 décembre dernier, le plus haut sommet de l’Antarctique, à savoir Mt Vinson (4892m).

A travers cette ascension, l’alpiniste marocaine est, en effet, devenue la première personne au Maroc à réaliser le challenge des sept sommets du monde (Seven Summits), qui consiste à gravir le plus haut sommet de chacun des sept continents.

«Je suis tellement fière d’atteindre le sommet de Vinson en Antarctique et de terminer le projet des sept sommets. J’espère inspirer les autres à réaliser leurs rêves. Après 8 ans, j’ai relevé le défi et je suis devenue la première Marocaine à gravir les sept sommets», a poursuivi Mme Baibanou, qui a tenu à remercier sa famille, ses amis, ses sponsors et tous ceux qui l’ont soutenue dans cette entreprise.

Atteindre chacun des sept sommets était un défi pour Mme Baibanou : le Kilimandjaro en Afrique (2011), l’Elbrouz en Europe (2012), l’Aconcagua en Amérique du Sud (2014), le Mont McKinley en Amérique du Nord (2014), Pyramide Carstensz pour l’Océanie (2015), l’Everest en Asie (2017) et le Vinson en Antarctique (2018).

Le Mont Vinson est le point culminant de l’Antarctique. Malgré ses 4 892 mètres d’altitude, le massif n’a été découvert qu’en 1958 au cours d’un survol aérien. C’est aussi l’une des montagnes les moins gravies, seul un millier de personnes s’y étant aventurées à ce jour.