Nabila Mounib surfe sur la vague de la photo présumée d’Amina Maelainine

Amina Maelainine, députée du PJD et Nabila Mounib, secrétaire générale du PSU. / Photomontage

Intervenant lors d’un événement organisé par la section du PSU à Tétouan, Nabila Mounib, secrétaire générale de cette formation politique, n’a pas manqué l’occasion de rebondir sur une récente polémique.

Mercredi soir, elle a critiqué de manière virulente Amina Maelainine et Mohamed Yatim. Citée par Hespress, Nabila Mounib a déclaré que «les hypocrites finiront au fin fond de l’enfer».

Devant les sympathisants et membres de son parti, elle s’est dite surprise d’une «idéologie qui autorise à porter un pantalon court et d’accompagner des jeunes femmes dans les rues parisiennes, et appelle en même temps à s’habiller comme un ''sac'' (en référence aux djellabas, ndlr) au Maroc».

«Il est clair qu’il faut aujourd’hui démasquer les contradictions des islamistes. La religion appartient à tout le monde et on ne peut accepter aucune forme d’islamisation de la société», a-t-elle enchaîné.

Première femme à la tête d’un parti politique au Maroc, Nabila Mounib estime que «la popularité des islamistes est en déclin dans plusieurs pays de la région, en raison de son encouragement au libéralisme sauvage». L’occasion pour elle d’exhorter le «mouvement des intellectuels à répandre la pensée afin de faire sortir les gens de l’ignorance sacrée et de provoquer le changement et la révolution culturelle».

Pour rappel, une photo attribuée à la députée parlementaire Amina Maelainine a circulé la semaine dernière sur les réseaux sociaux. Elle a été reprise par certains médias qui affirment que la jeune femme portant un t-shirt et un pantalon en jeans court devant le Moulin rouge à Paris serait la députée PJDiste voilée.

Un cliché qui a créé une polémique notamment sur les réseaux sociaux, entre ceux qui critiquent ce «changement vestimentaire» présumé une fois à l’étranger, et ceux qui défendent la liberté individuelle d’Amina Maelainine.