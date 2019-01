Rachid Benzine et Delphine Horvilleur distingués à la Conférence catholique des baptisés

Rachid Benzine et Delphine Horvilleur, auteurs du livre «Des mille et une façons d’être juif ou musulman» / Ph. Marie Etchegoyen (Capa pictures pour Public Sénat)

Le prix littéraire 2018 de la Conférence catholique des baptisés de France (CCBF) est attribué à l’islamologue Rachid Benzine et à la rabbin Delphine Horvilleur, récompensant leur travail à quatre mains sur l’ouvrage «Des mille et une façons d’être juif ou musulman» (éd. Seuil). La remise du prix se tiendra en mars prochain.

Conçu comme un dialogue entre les deux auteurs, animé par le sociologue et directeur de la revue Esprit, Jean-Louis Schlegel, ce livre constate la parenté entre la Bible et le Coran, qui reprennent des valeurs communes de liberté, de la recherche et de la parole religieuses, indique la CCBF. Le livre croise également la lecture des deux supports religieux sur les questions de vérité, ou encore les rapports hommes-femmes. Les deux auteurs partagent ici une relecture de ces traditions religieuses.

Ce prix est le quatrième à être décerné par la CCBF. D’autres ont précédemment été attribués à Marion Muller Collard pour son livre «L’Intranquillité», à Mgr Jean-Paul Vesco pour «Tout amour est indissoluble. Plaidoyer pour les divorcés remariés» et à Adrien Candiard pour «Veilleur où en est la nuit». La remise du prix aura lieu en mars.