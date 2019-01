Emission spéciale MRE : Assegas Ameggaz aux amazighs résidant à l’étranger

Célébration du nouvel an amazigh / Ph. Fadel Senna (AFP)

Le calendrier amazigh est presque trois fois millénaire. Oui vous avez bien entendu, dans la nuit du 12 au 13 janvier, nous fêterons l’arrivée de l’an 2969. Un calendrier qui débute, selon certains historiens, par l’intronisation de Sheshonq Ie, le premier pharaon d’origine amazighe. Ce nouvel an est le symbole de la saison agraire que l’on espère abondante.

Yennayer est aussi l’occasion de partager avec sa famille, ses proches, un repas convivial, avec sur la table sfenj, toghrifin (les crêpes), des fruits secs, et pour certaines régions, comme Tiznit, la tagoula, un met à base de grains de maïs ou de blé.

Moment de partage, moment d’échange, Yennayer prend une dimension particulière lorsqu’on vit en dehors du Maghreb. Pour les millions d’amazighs vivant en Europe, c’est l’occasion de rappeler leur culture multimillénaire, d’échanger avec leurs voisins non amazighs, et surtout de sensibiliser, de transmettre les spécificités de l’identité amazighe à leurs enfants. A quelques jours de ce nouvel an, nous avons le plaisir justement d’avoir comme invités deux acteurs du monde associatif amazigh en Europe.