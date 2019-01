Meurtres d’Imlil : Les principaux suspects «radicalisés en moins d’une semaine»

Les corps des deux voyageuses, la Danoise Louise Vesterager Jespersen et son amie norvégienne Maren Ueland, ont été retrouvés le 17 décembre 2018 près d’Imlil. / DR

Les quatre principaux suspects dans les meurtres d’Imlil se seraient radicalisés si rapidement que les services de renseignement marocains n’auraient pas pu intercepter l’attaque terroriste. C'est ce qu'a déclaré l’ambassadrice du Maroc en Norvège, Lamia Radi, à la chaîne publique norvégienne NRK.

Citée par la chaîne de télévision danoise TV2 Nyheder, celle-ci a déclaré que les quatre hommes apparaissant dans une vidéo faisant allégeance à Daech ont «subi un lavage de cerveau en moins d’une semaine et ont été utilisés comme une bombe».

La même source a indiqué que l’enquête menée par les autorités marocaines examine les liens que les suspects pourraient avoir dans d’autres pays. «C’est un autre type d’attaque terroriste (…) Ils ont radicalisé des personnes qui ne l’étaient pas il y a quelques années», a ajouté la diplomate. Le Maroc enquête également pour savoir si les suspects arrêtés se sont déjà battus aux côtés de Daech en Irak et en Syrie.

Pour rappel, les corps des deux voyageuses, la Danoise Louisa Vesterager Jespersen et son amie norvégienne Maren Ueland, ont été retrouvés le 17 décembre 2018 près d’Imlil. Le Bureau central d’enquête judiciaire (BCIJ) a arrêté les quatre principaux suspects inspirés par l’organisation terroriste.

De plus, les autorités marocaines ont arrêté 15 autres personnes liées au meurtre, dont un ressortissant de nationalités suisse et espagnole vivant au Maroc et qui aurait des liens directs avec Daech.