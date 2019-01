Le Maroc rafle quatre prix aux CAF Awards 2018 organisés au Sénégal

Lors des CAF Awards 2018, organisés mardi soir à Diamniadio (environ 33 km de Dakar), le Maroc a raflé une belle moisson avec, à la clé, trois prestigieux trophées.

Ainsi, le sélectionneur des Lions de l’Atlas, Hervé Renard, a été plébiscité meilleur entraineur africain de l’année 2018. «Je dédie ce trophée à l’ancien entraineur de l’équipe du Sénégal de football, feu Bruno Metsu», a déclaré à cette occasion, Hervé Renard, qui avait déjà décroché ce titre en 2012 et 2015.

Félicitations au président Lekjaa, à Achraf Hakimi et à Mehdi Benatia dans le 11 d’Afrique @CAF_Online #CAFAwards2018 Merci à la fédération, à mon président Mr Lekjaa Merci à mon staff et à tous les joueurs marocains ?? pic.twitter.com/xZisNXPB97

De son côté, le latéral international marocain Achraf Hakimi a été nommé meilleur jeune footballeur africain de l’année 2018. Hakimi, qui évolue au club allemand de Borussia Dortmund, a devancé l'Ivoirien Franck Kessié (Milan AC, Italie) et le Nigerian Wilfred Ndidi (Leicester City, Angleterre).

Achraf Hakimi is named African Youth Player of the Year 2018 #AiteoCAFAwards18 pic.twitter.com/LFVlGpeiiE