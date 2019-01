Libye : Nasser Bourita insiste sur le côté sécuritaire pour la réussite d'une issue politique

Nasser Bourita et Sameh Choukri, mardi au Caire. / Ph. DR

Le règlement politique de la crise que traverse la Libye depuis des années, est tributaire de la garantie des conditions sécuritaires convenables, a indiqué mardi au Caire, le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Nasser Bourita.

S'exprimant lors d’un point de presse à l’issue d'entretiens avec son homologue égyptien, Sameh Choukri, Nasser Bourita a souligné que le côté sécuritaire est d’une importance capitale pour la réussite de toute issue politique de la crise libyenne, appelant dans ce sens à accorder davantage d’intérêt à cette question.

Et d’ajouter que l’accord de Skhirat prévoit une série de mesures sécuritaires qui n’ont pas été appliquées, notant qu’il est temps de les mettre en œuvre et ce en prélude au règlement politique.

Par ailleurs, le chef de la diplomatie marocaine a souligné que la situation actuelle dans la région arabe nécessite davantage de coordination entre le Maroc et l’Egypte lors des prochaines échéances sur le plans arabe et africain et ce, au moment où le Caire assure, cette année, la présidence de l’Union africaine, faisant part de la disponibilité du royaume à appuyer l’Egypte dans cette mission.