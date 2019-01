Maroc : La Cour des comptes dresse ses constats et ses recommandations à l’attention de la CDG

La Cour des comptes a publié lundi son rapport sur la Caisse de dépôt et de gestion (CDG). Etablissement public doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière, la caisse a été créée par le Dahir n°1-59-074 du 10 février 1959, rappelle la Cour des comptes, avant de dresser ses constats sur la gouvernance de la CDG, son contrôle et audit interne ainsi que l’investissement de ses ressources.

En matière de gouvernance, le document constate que la CDG n’est pas encore dotée d’un conseil d’administration dûment constitué et siégeant en véritable organe de décision, d’administration et de contrôle du groupe. Il ajoute que le Dahir de création de cette caisse étatique confère au directeur général des pouvoirs de gestion très étendus avant de regretter qu’en «l’absence d’une déclinaison systématique des objectifs stratégiques en plans d’action, business plans ou plans à moyen terme, il n’a pas été aisé d’apprécier le degré d’atteinte des objectifs fixés».

Faible contrôle et «absence de vision stratégique» à l’international

L’examen du système de planification stratégique et de pilotage des filiales et participations a permis notamment de constater une «non évaluation du degré d’atteinte des objectifs fixés par les plans stratégiques arrivés à terme», une «insuffisance des mécanismes de suivi» ainsi qu’un «reporting du pilotage stratégique se limitant principalement aux indicateurs financiers», poursuit le rapport.

Quant au contrôle et audit internes, la Cour des comptes constate notamment une «insuffisance en matière de consolidation des principales faiblesses du contrôle interne», ainsi que la «non couverture, par les interventions de la structure inspection générale et audit, de l’ensemble des métiers, des filiales et des risques liés à l’activité du groupe».

Le rapport passe ensuite à l’investissement des ressources, soulignant que «l’examen du processus de prise de participation d’un échantillon de filiales et participations a permis de relever des cas de non-respect par la CDG de l’obligation d’obtenir l’autorisation préalable du Chef du gouvernement tel qu’exigé» par la loi. Le document souligne l’«absence de règles formalisées encadrant la gestion du portefeuille "participations directes"», une «concentration de l’effort d’investissement sur un nombre limité de filiales et participations» ainsi qu’un «rendement du portefeuille en baisse» et une «situation dégradée de certaines participations».

Pour l’investissement à l’international, la cour reproche notamment à la CDG une «absence de vision stratégique» et d’avoir «engagé des ressources importantes sans qu’elle s’entoure des précautions nécessaires pour rationaliser l’investissement et mettre en œuvre les principes de gestion prudente». Le rapport fait aussi état d’une «dépréciation durable des participations à l’international», une «situation financière alourdie par le poids des charges d’intérêts».

«Sortir du segment d’activité "logement économique et social"»

Au vu des constats et observations relevées ci-dessus, la Cour des comptes formule plusieurs recommandations à la CDG. Ainsi, pour ce qui est de la gouvernance, le document suggère aux pouvoirs publics de procéder à la refonte du cadre juridique et institutionnel régissant la caisse, de manière à ce qu’il puisse se conformer aux meilleures pratiques de gouvernance d’entreprise.

Concernant la stratégie et le pilotage, les sages de Driss Jettou recommandent d’«assortir les choix stratégiques de la CDG par des plans opérationnels réalisables selon un échéancier précis et par des mécanismes d’évaluation et de suivi», tout comme le renforcement des mécanismes de pilotage afin d’assurer un suivi rapproché des filiales et participations.

Le document recommande aussi au ministère de l’Economie et des finances, en tant qu’autorité de tutelle de CDG, de s’assurer que cette dernière respecte les engagements et les objectifs au vu desquels les autorisations ont été délivrées.

Autre recommandations adressées à la CDG : «Recentrer sur son métier de base notamment la conservation et la gestion des fonds d’épargne» et «étudier l’opportunité de sortir de l’activité "bois", des sociétés de services aux entreprises et des sociétés de développement local». Le document recommande enfin de «réorganiser le secteur touristique et étudier l’opportunité de sortir de l’exploitation directe des unités hôtelières (…) et du segment d’activité "logement économique et social"».

D’ailleurs, cette dernière recommandation, tout comme d’autres constats, rappelle la fameuse affaire de Madinat Badàs à Al Hoceima, dans laquelle l’ex-directeur général Anas Alami et d’autres responsables de la CGI, bras immobilier de la CDG, sont poursuivis. L’affaire avait éclaté en 2014 lorsque le roi Mohammed VI, saisi par un groupe de Marocains résidant à l’étranger, avait adressé un message aux ministères des Finances et de l’Intérieur sur les nombreuses défaillances dans la réalisation du projet Madinat Badès près d’Al Hoceima. L’audience de cette affaire ouverte devant la cour d’appel de Fès se déroulera le 19 février prochain.