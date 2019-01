Etats-Unis : Quand des musulmans répondent au «shutdown»

Aux Etats-Unis, des groupes de jeunes musulmans ont décidé de pallier les conséquences de la fermeture partielle des administrations américaines, appelée «shutdown». Ils ont notamment décidé de ramasser les déchets qui s’amoncellent et vider les poubelles de la capitale américaine, indique le Washington Post.

Ils sont ainsi arrivés avec des sacs poubelles et des gants pour faire ce que le gouvernement fédéral ne fait plus : ramasser les ordures. D’autres groupes de jeunes musulmans ont également mené des actions similaires dans des parcs nationaux en Pennsylvanie, en Floride, en Californie et dans l’Ohio.

La plupart sont issus de la communauté musulmane Ahmadiyya, une branche de l’islam prêchant sur l’importance de la tolérance. Le groupe, dont les membres sont âgés de 15 à 40 ans, a déclaré que l’objectif de cette initiative était en partie de dissiper les stéréotypes négatifs sur les musulmans et de favoriser la compréhension de l’islam, dont l’un des principes fondamentaux est la serviabilité.

«C’est notre devoir de venir et de servir, non pas comme un spectacle, mais comme un acte de foi», a déclaré Saud Iqbal, spécialiste des technologies de l’information âgé de 33 ans. «Je ne pense pas que les gens se rendent compte de ça.»

Avec Sarmad Bhatti, 23 ans, Saud Iqbal a arboré un gilet jaune avec un drapeau américain cousu à l’arrière et des lettres noires frappées de la mention «Musulmans for Loyalty». Ensemble, ils ont traîné un sac poubelle rempli de déchets, depuis le musée Hirshhorn et le Jardin de la sculpture vers leur lieu de rencontre près du Capitole. «Nous sommes autant Américains que n’importe qui», a déclaré Saud Iqbal. «Nous sommes aussi fidèles que quiconque.»

Dans tout le pays, des bénévoles, des communes, des États et des agences privées tentent de combler le vide suscité par cet arrêt des activités gouvernementales, qui entame désormais sa troisième semaine.