Football : Sanctions disciplinaires à l'encontre de Hadraf, Nahiri, le Raja et le Wydad

Le 125ème derby entre le Wydad et le Raja a été disputé dimanche 6 janvier au Grand Stade de Marrakech. / Ph. DR

Réunie lundi à Rabat, la Commission centrale de discipline et du Fair Play de la Fédération royale marocaine de football (FRFM) a émis plusieurs sanctions à l’encontre de joueurs de la Botola Maroc Télecom D1.

Ainsi, selon un communiqué de la FRFM, il a été décidé, suite aux matchs de la 10e journée de la Botola, de suspendre Zakaria Hadraf, joueur du Raja Club Athletic (RCA) pour trois matchs fermes, assorti d’une amende de 10 000 dirhams. La Commission lui reproche son «geste obscène envers l’un de ses co-équipiers», qui entre dans le cadre de l’article 85 du code disciplinaire. Le communiqué rappelle que le joueur a reçu un carton rouge lors du derby casablancais organisé à Marrakech et ayant opposé le WAC et le Raja de Casablanca.

La FRFM rapporte aussi la «suspension de Mohamed Nahiri, joueur du WAC pour deux matchs fermes pour son jeu violent envers un joueur du RCA», conformément audit article du code disciplinaire.

La Commission centrale de discipline et du Fair Play a également décidé de sanctionner le Raja et le WAC par une amende de 2 000 dirhams chacun. Une sanction «après que les joueurs ont écopé de trois avertissements et une expulsion» lors du derby casablancais tenu dimanche à Marrakech. Les deux sanctions interviennent en application à l’article 89 du code disciplinaire, rappelle le communiqué.

La commission a également décidé, conformément aux articles 86 et 72 du code disciplinaire, la suspension de l’entraîneur de la Renaissance Sportive de Berkane (RSB), Mounir Jaouani, pour deux matchs fermes en incluant la suspension d’un match avec sursis face à l’Olympique club de Khouribga (OCK), assortie d’une amende de 5 000 dirhams pour «non-respect de la surface technique à plusieurs reprises».