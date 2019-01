CAN 2019 : La CAF tranchera mardi à Dakar sur le pays hôte

La Confédération africaine de football (CAF) a annoncé, lundi, que la réunion de son comité exécutif, initialement prévue mercredi à Dakar, se tiendrait ce mardi, avec un seul point à l’ordre du jour : trancher sur le pays hôte de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) 2019. «La réunion du comité exécutif de la CAF a été reprogrammée pour le mardi 8 janvier 2019 à Dakar, au Sénégal à 8h30 GMT», écrit l’instance continentale. Une conférence de presse se tiendra à l’issue de cette réunion au même endroit, a ajouté la CAF.

Initialement retenu pour abriter la CAN 2019, le Cameroun s’est vu retirer l’organisation de la compétition, le 30 novembre dernier, pour cause de retards dans les travaux d’infrastructures et en raison d’une situation fragile sur le plan sécuritaire. Seuls deux pays se sont portés candidats pour le remplacer, à savoir l’Egypte et l’Afrique du Sud.

Quant au Sénégal, il est choisi cette année pour organiser le gala des CAF awards où sera décerné le titre du meilleur joueur africain de l’année. L’international égyptien Mohamed Salah (Liverpool/Angleterre), est en compétition, pour ce trophée du Ballon d’Or africain, avec son coéquipier sénégalais Sadio Mané et le Gabonais Pierre-Emerick Aubameyang (Arsenal/Angleterre).