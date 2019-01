Maroc : Plus de 1,44 MMDH d'investissement en exploration pétrolière en 2018

Les investissements en exploration pétrolière ont atteint en 2018 plus de 1,44 milliard de dirhams (MMDH), dont 30,51 millions de dirhams pour l’Office national des hydrocarbures et des mines (ONHYM), a indiqué l’Office à l’occasion de la tenue, lundi à Rabat, de la 15ème session de son Conseil d’administration sous la présidence du ministre de l’Energie, des mines et du développement durable, Aziz Rabbah.

A fin novembre 2018, la recherche d’hydrocarbures a couvert une superficie totale de 126 971,71 km² et comptait 28 permis en onshore, 42 permis en offshore (dont 17 ONHYM), une autorisation de reconnaissance et 10 concessions d'exploitation (dont 1 ONHYM), a souligné l’ONHYM dans un communiqué.

L’Office note, par ailleurs, que l’année 2018 s’est également caractérisée par le forage de 7 puits et la signature de 3 nouveaux accords pétroliers avec les sociétés Repsol et Shell sur la zone Tanfit et Sound Energy sur la zone Sidi Moktar Onshore et Grand Tendrara.

S’agissant de la production d’hydrocarbures, l’Office note que durant l’année 2018, le volume de gaz naturel algérien ayant transité par le Gazoduc Maghreb-Europe a enregistré une augmentation de 18,9% par rapport à 2017, en passant de 7,95 milliards NM3 à 9,45 milliards NM3.

Le chiffre d’affaires généré par la vente des hydrocarbures à fin décembre 2018 s’élève à 141,5 millions de dirhams H.T, contre 110,67 millions de dirhams H.T pour 2017, enregistrant ainsi une hausse de 27,8%, poursuit le communiqué.

En 2018, la coopération avec les partenaires africains a été renforcée par la signature de nouveaux accords et avenants dans le domaine des hydrocarbures et des mines, notamment avec le Congo (CRGM), le Mali (AUREP et DNGM) et le Soudan du Sud (DGS), souligne l’ONHYM.