Pipeline Nigéria-Maroc : Le britannique Penspen pour l'exécution de la phase I du projet

Penspen, un fournisseur mondial de services d'ingénierie et de gestion de projets pour le secteur de l'énergie, a annoncé ce lundi avoir décroché un contrat avec l'Office national des hydrocarbures et des mines (ONHYM) et la Nigerian National Petroleum Corporation (NNPC).

Il consiste en l'exécution de la première phase du projet FEED (Front-end Engineering design) d'environ 5 700 km de gazoduc proposé pour relier le Nigéria au Maroc, indique un communiqué de presse relayé par World Pipelines. Ce contrat fait suite à l'étude de faisabilité réalisée par Penspen en juillet 2018 pour le même projet.

La phase I de FEED consiste en un examen détaillé des résultats de l'étude de faisabilité et en une évaluation approfondie de l'étude de la demande et de l'offre de gaz, poursuit le communiqué. «La conception du système de pipeline, en plus de la réalisation d'une évaluation d'impact environnemental et social (EIES), sera ensuite exécutée dans le but d'optimiser le tracé du pipeline proposé et les aspects économiques du projet», précise l'entreprise britannique.

Penspen assistera également les deux clients dans la commercialisation et la promotion du projet de gazoduc auprès des parties prenantes potentielles, en présentant les avantages de son développement.

À la fin de l'étude, les principaux résultats détaillés aideront le Maroc et le Nigéria à se préparer pour la deuxième phase du processus FEED (FEED Phase II), qui devrait déboucher sur une décision d'investissement finale (FID).

Penspen utilisera les compétences et les capacités de Dar Al-Handasah, Crestech et Control Risk pour mener un certain nombre d'études spéciales requises pour les services FEED, l'évaluation de l'impact sur l'environnement, l'étude de l'approvisionnement en gaz du Nigéria et l'étude de risque, poursuit le communiqué.

Et l'entreprise britannique de noter que les travaux sont exécutés depuis le bureau de Penspen à Abu Dhabi.