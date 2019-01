Maroc : Parution de «Abdallah Ibrahim. L’histoire des rendez-vous manqués» de Zakya Daoud

Né en 1918 à Marrakech et mort le 11 septembre 2005 à Casablanca, Abdallah Ibrahim fut président du conseil du gouvernement. / Ph. DR

Président du conseil du gouvernement marocain de fin 1958 à la mi 1960 et figure emblématique de la conscience politique marocaine, Abdallah Ibrahim fait l’objet d’une biographie publiée cette année par l’écrivaine Zakya Daoud.

Paru aux éditions «La Croisée des Chemins», «Abdallah Ibrahim. L’histoire des rendez-vous manqués» retrace l’histoire des rendez-vous manqués de cet homme politique, «plutôt celle des occasions perdues sur le chemin de l’émancipation et du développement du Maroc», indique un communiqué de La Croisée des Chemins.

«Zakya Daoud a côtoyé cet homme exceptionnel à plus d’un titre. Ce qui l’a amenée aujourd’hui à publier cet ouvrage dans lequel elle revient sur toute la vie d’Abdallah Ibrahim, de sa naissance jusqu’à sa disparition en passant par son action et ses interactions avec les hommes et les femmes politiques de son époque», poursuit le communiqué.

Même après la fin de sa mission en tant que président du conseil du gouvernement, Abdallah Ibrahim continuera à enseigner en tant professeur de sciences politiques, raconte la même source.

La couverture du nouveau livre de Zakya Daoud. / Ph. DR

Des photographies et documents d’archives, cédés par la famille Ibrahim, viennent compléter cette biographie «aussi instructive qu’éclairante sur tout un pan de la vie politique marocaine».

Zakya Daoud est journaliste. Elle a travaillé à Jeune Afrique et au Monde diplomatique. Elle a occupé la fonction de rédactrice en chef, de 1966 à 1988, de la revue Lamalif.

Elle a également écrit de nombreux essais sur l’histoire dont «La diaspora marocaine en Europe» (Editions La Croisée des Chemins, Prix Grand Atlas 2011) mais aussi sur les questions féminines et d’émigration, comme «Le Détroit de Gibraltar» (La Croisée des Chemins) et plusieurs biographies dont celles d’Abdelkrim Khattabi, d’Hannibal et de Juba II. Elle a aussi publié trois romans, dont le dernier, Les Aït Chéris (éditions Sirocco), conclut le communiqué.