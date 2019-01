Catalogne : «Presque toutes les arrestations de mineurs concernent des Marocains»

«Les mineurs marocains âgés de 13 à 18 ans font l’objet de toutes les arrestations pour vols commis par des mineurs» en Catalogne et ce tout au long de l’année 2018, rapporte le quotidien catalan El Periódico.

L’affirmation émane des données recueillies par les Mossos d’Esquadra, les forces de police catalanes, qui les a présentées lors d’une réunion sur la sécurité tenue fin octobre. A cela s’ajoute un récent rapport de la Direction générale de l’attention aux enfants et aux adolescents (DGAIA) qui avance des chiffres accablants sur les mineurs étrangers non accompagnés qu’accueille la ville.

Selon la DGAIA, 19% des 3 235 mineurs des mineurs se trouvant dans les centres dédiés présentent un «faible taux de coexistence» et ont déjà consommé de la drogue, la plus répondue étant la colle. De plus, «environ 300 mineurs, soit 9%, ont déjà eu des différents avec la justice, presque toujours pour vol ou résistance à l’autorité».

Pour rappel, l’association «Escola Cinema al Marge», basée en Catalogne, avait consacré un documentaire aux mineurs étrangers non accompagnés. L’équipe de tournage a réalisé une quinzaine d’interviews. Les protagonistes, tous Marocains, sont arrivés seuls en Catalogne, à bord d’embarcations maritimes ou accrochés aux roues d’un camion. Les intervieweurs – des enfants d’immigrés pour la plupart – ont entre 13 et 23 ans.

Nombreux d’entre eux avaient atterri dans les rues de Barcelone. Squattant les parcs et s’adonnant aux drogues, plusieurs médias les avaient qualifiés d’«enfants de la colle», en référence aux produits stupéfiants que beaucoup consomment. Un qualificatif qui n’est pas sans rappeler les adolescents marocains qui errent dans le XVIIIe arrondissement de Paris, dans le quartier de la Goutte-d’Or.