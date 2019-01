Gabon : La situation «sous contrôle» après le coup d'Etat avorté

Des soldats gabonais ont repris le contrôle d’une station de radio nationale après que celle-ci a servi à des putschistes pour diffuser leur discours ce lundi matin, annonçant une tentative de coup d’Etat.

Le gouvernement gabonais a annoncé que la situation était «sous contrôle» et qu’il avait arrêté les soldats qui ont brièvement pris le contrôle de la station, rapporte The Guardian.

«Le gouvernement et les institutions sont en place», a déclaré cette même source, citant le porte-parole du gouvernement gabonais, Guy-Bertrand Mapangou, qui réagissait à la tentative avortée du coup d’Etat.

Il a affirmé que les quatre soldats ont été arrêtés ce lundi et qu’un cinquième serait «recherché».

Une version confirmée par le correspondant de l’agence MAP à Libreville. «Les militaires gabonais qui ont pris d’assaut, lundi matin, le siège de la radio d’Etat et diffusé un message appelant au soulèvement, ont été maîtrisés et arrêtés et la situation est désormais sous contrôle», indique l’agence marocaine, citant le ministre de la communication, porte-parole du gouvernement, Guy-Bertrand Mapangou.

Des sources sécuritaires gabonaises indiquent que «les instigateurs de ce mouvement de mutinerie étaient au nombre de huit militaires, dont deux ont été tués, cinq autres arrêtés et un dernier activement recherché».

Les coups de feu entendus auparavant à Libreville ont cessé et la vie a repris son cours normal dans la capitale gabonaise. En revanche, les émissions de la radio d’Etat sont interrompues. Des militaires gabonais avaient pris d’assaut la radio d’Etat vers 06h30 (05h30 GMT). Les mutins avaient demandé à la population de descendre dans les rues.

Ce coup d’Etat avorté intervient une semaine après le discours diffusé depuis le Maroc du président gabonais Ali Bongo. Il se trouve actuellement au Maroc pour une convalescence suite à un accident vasculaire cérébral (AVS) dont il a été victime le 24 octobre dernier alors qu’il se trouvait à Riyad.