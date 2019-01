Farine subventionnée : Des entrepôts clandestins découverts à Khouribga

Une enquête diligentée par des commissions mixtes a permis de découvrir un vaste circuit de fraude de la farine subventionnée ainsi que plusieurs entrepôts clandestins servant à réemballer ce produit dans des caisses ordinaires pour les revendre à des boulangeries populaires.

Selon le quotidien Assabah, cité par Le360, certains de ces entrepôts de stockage, qui «servaient à changer les caisses de la farine subventionnée par des caisses ordinaires pour les revendre à des prix élevés dans les souks et les grandes villes», ont été saisis dans la région de Khouribga.

«Les services de la gendarmerie nationale ont arrêté deux suspects qui trafiquaient dans la commercialisation de ce produit», poursuit le journal arabophone.

Ce dernier reconnaît que «l’existence de failles dans les étapes d’importation, de stockage et de vente en gros du blé tendre a poussé les lobbys de la farine à verser dans une vaste fraude». «Les équipes d’inspection ont découvert que les trafiquants utilisaient des caisses de 25 kg à la place de celles de 50 kg, de couleur verte, réservées à la farine subventionnée. Une astuce qui sert à les transporter facilement et à détourner l’attention des services de contrôle», poursuit-il.

Assabah rappelle que depuis l’instauration de la subvention de la farine dans les années 80, la fraude n’a jamais cessé. Produit destiné aux familles marocaines les plus démunies, subventionné par l’Etat, la farine est souvent «réemballée» par ces fraudeurs et «vendue aux boulangeries populaires des villes qui les mélangent avec le curcuma et le pain de son». «Le prix du kg passe alors de 1,82 dirham à 2,5 et souvent à 3 dirhams selon l’offre et la demande», conclut-il.