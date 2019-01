Botola Maroc Télécom D1 : Victoire du Wydad de Casablanca face au Raja de Casablanca (1-0)

Le 125ème derby marocain entre le Wydad de Casablanca et son frère-ennemi le Raja, disputé dimanche au Grand stade de Marrakech pour le compte de la 10ème journée, a souri aux Rouge et Blanc sur un score de 1 but à 0.

Après une première mi-temps «stérile», les hommes de Juan Carlos Garrido se sont offert l’ouverture du score à la 70è minute du jeu. Mais Abderrahim Chakir n’est pas parvenu à concrétiser un pénalty décroché quelques secondes auparavant par Mohsine Iajour.

La réponse du WAC n’a pas tardé à venir. A la réception d’un centre de Salaheddine Saidi, Ismail El Haddad (79è) a inscrit le but victorieux du Wydad, en concluant une attaque bien travaillée.

La fin de cette rencontre a été entachée par l’expulsion de Zakaria Hadraf (82è) et de Mohamed Nahiri (90è+4).

Depuis 1957, date du premier duel entre les deux grands clubs marocains, il s’agit de la 30è victoire du WAC, contre 35 pour le RCA. Les deux équipes se sont neutralisées à 60 reprises.

Cette victoire permet au Wydad de s’emparer des commandes avec 27 points, alors que le Raja (11 matchs) est 6è avec 17 points, ex-aequo avec le FUS de Rabat.