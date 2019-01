Maroc : Nouveau cadre juridique pour les personnalités ayant contribué à enrichir le répertoire culturel

Un décret portant octroi de prix honorifiques aux personnalités ayant contribué à l'enrichissement du répertoire culturel national, a été publié récemment dans le Bulletin officiel, indique le ministère de la Culture et de la communication (département de la Culture).

Ce décret paru au bulletin officiel n°6737 du 24 décembre 2018 stipule dans son premier article l'octroi, par l'autorité gouvernementale chargée de la culture, de prix honorifiques aux personnalités qui ont contribué à enrichir le patrimoine culturel national dans les différents domaines de la création, de la littérature et de l'art, précise le ministère dans un communiqué.

Il entend aussi récompenser les intellectuels et artistes marocains qui ont déployé des efforts importants au service de l'enrichissement des multiples facettes de la culture marocaine et de sa promotion à l'échelle nationale et internationale.

En vertu de ce décret, une commission spéciale sera chargée de sélectionner les candidats aux prix, relève la même source, notant que la composition et le mode de travail de cette structure ainsi que les conditions et critères de sélection seront arrêtés par décision de l'autorité gouvernementale chargée de la culture. Les prix seront attribués dans le cadre de manifestations culturelles organisées et soutenues par le ministère de la Culture et de la communication (département de la Culture), conclut le communiqué.