Marrakech : Premier centre de tri et de valorisation des déchets ménagers et assimilés

La préfecture de Marrakech vient de se doter du premier centre de tri et de valorisation des déchets ménagers et assimilés, le plus grand de son genre au niveau national, qui aura un grand impact sur la protection de l'environnement et l'amélioration du cadre de vie des populations.

Située au sein du centre d’élimination et de valorisation des déchets ménagers et assimilés dans la commune de M'Nabha (préfecture de Marrakech), cette importante structure constitue le premier maillon des unités de valorisation prévues sur place, à savoir l’unité de compostage et l’unité de production du combustible de récupération (CSR).

Réalisé pour un coût d’investissement de près de 63 millions de dirhams (MDH), par Ecomed Marrakech, filiale du groupe Ecomed, ce centre permettra de redonner une seconde vie aux déchets collectés sur la ville de Marrakech et 13 communes avoisinantes, soit les déchets produits par plus d’un million d’habitants.

Construit sur 10 629 m2, avec une capacité actuelle de traitement de 280.500 tonnes par an et plus de 561 000 tonnes par an à l’horizon de 2029, le centre de tri aura un impact social, environnemental et économique positif à l’échelle nationale et régionale et permettra la création de 40 emplois directs pour les jeunes issus de cette région.

«Cette inauguration offre l'opportunité pour mettre en exergue les principaux acquis et réalisations du Maroc sous la conduite éclairée de SM le Roi Mohammed VI en vue d'instaurer les bases d'une politique de développement durable en harmonie avec les expériences internationales réussies et qui prend en compte les défis du développement durable et les engagements du Maroc en matière de lutte contre l'impact des changements climatiques et l'encouragement de l'économie verte et la protection de la biodiversité», a insisté Nezha El Ouafi, secrétaire d'Etat chargée du développement durable.