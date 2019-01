Migrations : L’UE affirme qu’il n’y a aucun retard concernant les aides pour le Maroc

Après l’annonce de la secrétaire d’Etat espagnole aux Migrations, Consuelo Rumí, de vouloir se rendre à Bruxelles pour demander à ce que les fonds que l’Union européenne (UE) octroiera au Maroc soit débloqués, l’UE répond à cette dernière dans une lettre missive datée de ce vendredi.

Dans sa lettre, le Commissaire européen à l’élargissement et à la politique européenne de voisinage, Johannes Hahn, affirme qu’il n’y a pas de retard, rapporte l’agence de presse espagnole Europa Press. De plus, le commissaire souligne que «non seulement il n’y a pas eu de retard», mais que «les différentes actions liées aux fonds d’aides au Maroc ont été préparées et mises en œuvre en un temps record, grâce à la flexibilité et aux efforts de l’UE (…) et ce en étroite collaboration avec les autorités espagnoles».

Par ailleurs, le commissaire européen rappelle dans sa lettre que le programme d’aide comprend un projet de 30 millions d’euros visant à renfoncer les capacités de contrôle des frontières et dont l’exécution a débuté en octobre 2018. Il s’agit également d’une «aide budgétaire supplémentaire de 70 millions au gouvernement de Rabat pour la gestion des frontières, dont 30 millions ont été versés directement au Maroc le 20 décembre», précise la même source. Et d’ajouter que 40 millions supplémentaires pour un projet de gestion des frontières et d’immigration ont été approuvés par Bruxelles le 13 décembre et qu’il sera mis en œuvre par la Fondation internationale pour l’administration et les politiques publiques ibéro-américaines (FIIAPP), un établissement public espagnol.