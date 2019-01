Casablanca : Collision et déraillement d'un train près de Casa Port

Un train de l’Office national des chemins de fer (ONCF) a déraillé ce vendredi matin près de la gare de Casa Port. Les faits se sont déroulés vers 8h du matin et n’auraient pas enregistré de dégâts matériels ou humains. On ignore toujours si le train était en provenance de l’aéroport Mohammed V de Casablanca, de Berrchid-Settat ou d’El Jadida, mais il s’agit bel et bien d’un train navette rapide (TNR) qui relie Casa Port à l’une des trois gares ferroviaires.





Contactée par Yabiladi, une source au centre de relation client de l’ONCF a confirmé les faits. «Ce petit déraillement n’a pas impacté le trafic ferroviaire en provenance ou à destination de la gare de Casa Port», précise-t-elle.

Pour sa part, l’ONCF a réagi ce vendredi matin sur sa page Facebook. Evoquant «la collision entre deux trains vides», l’ONCF minimise l'accident. «Deux véhicules vides sont entrés en collision lors de manœuvres à l'intérieur de l’atelier de maintenance au port de Casablanca, sans aucune incidence sur le trafic normal des trains», précise l’Office, en dépit des vidéos montrant que le déraillement a bien eu lieu à l’extérieur de ce bâtiment.

Le communiqué ne précise toutefois pas les raisons de cette collision et du déraillement du train.

Cet incident intervient alors qu’un drame s’est déroulé mardi 16 octobre près de Bouknadel, lorsque le déraillement d’un train avait fait sept morts et 125 blessés.