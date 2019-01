Allemagne : Des néonazis organisent des patrouilles dans une ville de Bavière

Trois jours après l’attaque xénophobe perpétrée à Bottrop, dans l’ouest de l’Allemagne, le maire d’Amberg, en Bavière, a dénoncé jeudi 3 janvier la présence de groupes d’autodéfense d’inspiration néonazie, dans les rues de sa ville en début de la semaine, indique l’agence France-Presse (AFP).

Des rondes sont en effet organisées par ces militants néonazis, comme en attestent les images publiées sur Facebook par le Parti national démocrate d’Allemagne (NPD, extrême droite) de ses «patrouilles» dans les rues de cette ville bavaroise.

Le maire d’Amberg, Michael Cerny a affirmé au quotidien local Mitteldeutsche Zeitung qu’il comprenait «l’insécurité qui règne dans une partie de la population» tout en jugeant que «les menaces de violences et la haine qui déferlent depuis les quatre coins du pays [allaient] trop loin».

Ces manifestations du NPD interviennent après que des passants ont été attaqués par quatre hommes originaires d’Afghanistan et d’Iran à Amberg, samedi 29 décembre dans la soirée. En état d’ébriété, ils avaient agressé une dizaine de passants dans les rues et doivent maintenant répondre de «coups et blessures».