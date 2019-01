Casablanca célèbre l’exploit du marocain Yahya Rammah, champion du monde de jet-ski

Une cérémonie a été organisée, jeudi à Casablanca, en l’honneur du champion marocain Yahya Rammah qui a remporté le championnat du monde de jet-ski dans la catégorie «Runabout Limited» disputé sur le Lac Havasu en Arizona (USA).

Yahya Rammah, formé à l’association des sports nautiques de Rabat, a réalisé le meilleur chrono au «Runabout Limited» remportant le premier titre mondial dans cette épreuve de l’histoire sportive du royaume.

Le champion du monde a indiqué qu'il sera appelé, durant l’année 2019, à redoubler d’efforts afin de franchir de nouveaux paliers et de se maintenir à ce niveau de la hiérarchie mondiale. Pour sa part, son entraineur espagnol Alvaro Carion a relevé que l'exploit de Rammah est le fruit d'efforts considérables et d’une endurance soutenue du jet-skieur marocain qui dispose d’un potentiel important pouvant le placer au plus haut niveau de cette discipline.

Yahya Rammah, natif de Tétouan, a ajouté une nouvelle ligne à sa carte de visite après plusieurs trophées glanés depuis quatre années dans multiples compétitions internationales et prestigieux championnats qui l’ont fait entrer de plain-pied dans la cour des grands à l’instar du sacre de champion d’Espagne, une troisième place du podium du championnat d’Europe 2016 avec à la clef le titre de meilleur espoir du jet ski, et en coupe du monde de la discipline en Thaïlande.