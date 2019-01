France : Une petite commune infestée par des tags appelant aux meurtres des Arabes

Des tags racistes inscrits sur des murs, des panneaux de signalisation ou encore des boitiers électriques ont inondé depuis quelques jours la petite commune de Saint-Jeannet, dans le département des Alpes-Maritimes, rapporte le quotidien 20 minutes.

Des tags comportant l’inscription «Kill Arabs» (tuez les Arabes, en français) ont été aperçus depuis vendredi 28 décembre. Un comportement qui a «surpris et consterné» le maire Jean-Michel Sempéré, qui affirme que dans sa commune, «on prône le bien vivre ensemble avec des cultures différentes». Et d’ajouter «qu’on ne peut pas cautionner ce type d’agissements et de dégradations».

Dans ce sens, le maire a précisé qu’une enquête a été ouverte et qu’il y aura recours aux images de vidéosurveillance pour identifier les auteurs. Il encourage également tous les propriétaires affectés par ces dégradations à porter plainte.