Melilla : Le chef du PP rend hommage aux soldats espagnols morts à Anoual

Casado et Imbroda à Melilla / DR

Le chef du Parti Populaire s’est rendu hier à Melilla. C’est son deuxième déplacement dans la ville en moins de cinq derniers mois. Le premier, effectué mi-août, avait pour objectif de soutenir l’économie locale suite à la décision du Maroc de fermer sa frontière commerciale avec Melilla.

Cette fois l’agenda a un peu évolué. Les prochaines échéances électorales municipales dans toute l’Espagne, prévues le 26 mai, sont à l’origine de cette visite. Casado y est venu pour appuyer la candidature de l’inamovible Juan José Imbroda pour un nouveau mandat à la tête du conseil autonome qu’il préside depuis 2000.

Casado a joué la carte nationaliste en rendant un vibrant hommage aux militaires espagnols tombés sous les balles des troupes d’El Khattabi lors de la bataille d’Anoual. «Merci à l’armée pour vos services. Nous sommes avec vous et avec les héros d’Espagne ayant perdu la vie pour cette terre durant le désastre d’Anoual», a signalé le chef du PP lorsqu’il s’est recueilli au cimetière militaire, rapporte Melilla hoy.

Casado répond à Borell ou à VOX ?

Des propos qui sonnent comme une réponse à la position du ministre espagnol des Affaires étrangères qui s’est prononcé pour l’ouverture d’ «un processus de fermeture des plaies des uns et des autres». Josep Borell a rappelé à la Chambre basse du Parlement, que «10 000 Espagnols ont trouvé la mort» lors de la bataille d’Anoual. Et de qualifier la victoire des hommes d’El Khattabi en juillet 1921 d’événement «dramatique pour l’Espagne». «Tout processus de réparation et de réconciliation doit tenir compte de ce qui s’est passé à Anoual», a-t-il ajouté.



Mais au-delà d’une réponse politicienne aux propos de circonstances du chef de la diplomatie, Pablo Casado a dû surfer sur la vague nationaliste pour d’autres motifs. Il ne souhaite pas laisser l’exclusivité de la glorification de l’armée espagnole à la formation d’extrême droite VOX à quelques mois des prochaines élections municipales.

L’hommage rendu aux militaires espagnols de la bataille d’Anoual ne figurait pas sur le programme de sa première visite mi-août à Melilla. Mais depuis, il y a eu l’entrée fracassante de VOX au Parlement andalou avec 12 sièges.

Un sondage publié le 1er janvier accorde, en cas d’élections législatives anticipées, les deux sièges de Ceuta et Melilla à la Chambre basse du Parlement espagnol à la formation de Santiago Abascal.