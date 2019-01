France : Bientôt une mosquée «libérale» à Paris ?

Bientôt une mosquée où les prêches seront alternativement assurés par un imam masculin et féminin ? Kahina Bahloul, doctorante en islamologie à l’Ecole pratique des hautes études, et Faker Korchane, ancien journaliste devenu professeur de philosophie, portent le projet d’une mosquée libérale à Paris, indique Le Monde.

Ce futur de lieu de culte accueillerait, s’il venait à voir le jour, les femmes et les hommes dans une même salle – les un(e)s à droite, les autres à gauche. Les femmes non voilées seraient également accueillies et, surtout, les prêches seraient assurés, de façon alternative, par des imams masculins et féminins.

Kahina Bahloul est à l’image de ces nombreuses femmes qui ont fait le choix de ne plus se rendre à la mosquée, «n’acceptant pas d’être reléguée dans un pauvre sous-sol mal sonorisé ou dans un garage ouvert à tous les vents, où, pendant que certaines prient, d’autres préparent le repas qui sera ensuite pris par les hommes, comme cela lui est arrivé», explique-t-elle au Monde. «Dans les faits, les femmes sont exclues du rite de la prière. On les prive de vivre leur spiritualité.»

Faker Korchane a lui aussi été sollicité pour créer un nouvel espace de culte. «Aujourd’hui, on ne fait que passer à la mosquée. On se regarde en chiens de faïence en attendant l’imam, il prêche, on prie et puis on repart.» Et d’ajouter : «Il y a une vraie soif, un vrai besoin d’un discours alternatif.» Et celui d’une «lecture critique de l’intérieur de l’islam, d’une lecture des textes à la mesure des défis de notre époque», abonde Kahina Bahloul.

Tous deux préfèrent qualifier cette future mosquée de «libérale» et refusent l’étiquette «modérée». «Je ne suis pas un ''musulman modéré''. Je déteste ce concept, il me rend dingue. Je suis un musulman tout court», assume Faker Korchane.