El Othmani souhaite l’entrée du Maroc dans le groupe des «pays émergents»

Une nouvelle année et de nouvelles promesses. Ce jeudi, le chef du gouvernement a exhorté l’ensemble de ses ministres à «redoubler d’efforts», soulignant, dans sa traditionnelle allocution lors de chaque réunion hebdomadaire de son cabinet, que «dans chaque secteur, il y a des réformes» à entreprendre.

Saâdeddine El Othmani a placé la barre de ses ambitions pour 2019 un peu plus haute, souhaitant que sous sa présidence le Maroc accède au groupe des «pays émergents». «C’est possible mais cela nécessite un travail intensif et soutenu», a-t-il reconnu.

Un vœu qui se heurte à la dure réalité d’un développement à deux vitesses au Maroc, enrichissant davantage les riches et excluant «les pauvres de la dynamique de développement et exposés à plus de pauvreté et de privation», comme l’avait pointé le roi dans son discours du 20 août 2014.

Le roi Mohammed VI s’était également interrogé : «Dans quelle catégorie peut-on classer l’économie nationale, par rapport à d’autres pays ? Peut-on le considérer comme un pays compétitif, ou le ranger parmi les Etats émergents ?»

Des interrogations qui restent encore d’actualité aujourd’hui, d’autant que le modèle de développement au Maroc a montré ses limites et qu’une réflexion est lancée pour en élaborer un nouveau.