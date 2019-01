Climat des affaires : Le Maroc toujours leader au Maghreb d’après Forbes

Comme chaque année, le magazine Forbes a publié, fin décembre, son récent classement sur les pays où le climat est le plus favorable aux affaires. Relayé ce jeudi par plusieurs médias, ce classement évalue désormais 161 pays sur la base de 15 critères, comme le droit de propriété, l’innovation, les taxes, la technologie, la corruption, les infrastructures, la taille du marché ou encore les risques politiques.

Cette année, le Maroc a perdu quelques places. Classé en décembre 2017 à la 55ème place sur 153 pays, il est désormais 62ème sur un total de 161 Etats.

Les principaux défis économiques pour le Maroc selon Forbes

Forbes ne tarit pas d’éloges sur le royaume. Comme l’année dernière, le magazine rappelle que «le Maroc a utilisé à son avantage sa proximité avec l’Europe et ses coûts de main-d’œuvre relativement faibles, pour œuvrer à la construction d’une économie diversifiée, ouverte et orientée vers l’économie de marché». La page relative au royaume souligne aussi «les stratégies de développement industriel et les améliorations des infrastructures – illustrées de manière très visible par un nouveau port et une nouvelle zone de libre-échange près de Tanger» et qui ont sensiblement amélioré la compétitivité du royaume.

«Dans les années 1980, le Maroc était un pays lourdement endetté avant de poursuivre des mesures d'austérité et des réformes favorables au marché, supervisées par le FMI», rappelle Forbes, précisant que depuis son accession au trône en 1999, «le roi Mohammed VI a prôné une économie stable caractérisée par une croissance soutenue, une inflation faible et un chômage en baisse progressive, malgré les mauvaises récoltes et les difficultés économiques en Europe ayant contribué au ralentissement économique».

L’occasion de rappeler l’accord de libre-échange bilatéral avec les États-Unis en 2006 et l’accord sur le statut avancé avec l’Union européenne en 2008, ayant permis au Maroc de «stimuler ses exportations», en passant notamment par la décompensation des produits pétroliers et les objectifs ambitieux de la stratégie marocaine pour les énergies renouvelables.

«Malgré les progrès économiques réalisés au Maroc, le pays souffre d’un taux de chômage élevé, de la pauvreté et de l’analphabétisme, en particulier dans les zones rurales. Les principaux défis économiques pour le Maroc incluent la réforme du système éducatif et du système judiciaire», conclut Forbes.

Le Maroc, champion au Maghreb et bon élève en Afrique

Quant au classement du Maroc comparé aux autres pays, le royaume maintient sa première place en Afrique du Nord, devant la Tunisie (82e), l’Egypte (95e), l’Algérie (114e), la Mauritanie (142e) et la Libye (152e). A l’échelle continentale, le pays est troisième en Afrique derrière l’Île Maurice (39e) et l’Afrique du Sud (59e).

Dans le monde arabe, le Maroc occupe la sixième place de la liste, derrière les Emirats arabes unis en première position (32e), le Qatar (45e), Oman (50e), l’Arabie saoudite (51e) et le Bahreïn (53e).

Dans l’ensemble, le Royaume-Uni maintient sa place en tête de peloton, suivi de la Suède, Hong Kong, les Pays-Bas et la Nouvelle-Zélande. Inversement, le Tchad (157e), la Guinée Equatoriale, la Guinée Bissau, la République du Congo et la Centrafrique (161e).

Pour établir ce classement, Forbes s’est appuyé sur plusieurs données et rapports publiés par de grandes organisations, telles que l’enquête Doing Business de la Banque mondiale, l’indicateur de la liberté économique de Heritage Foundation, le rapport de compétitivité mondiale du Forum économique mondial, l’Indice international du droit de propriété de l’Institut libéral, et enfin, l’indice de développement humain des Nations unies.