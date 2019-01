Migration : Une vidéo met en cause la Libye et l’Europe dans la mise en échec des sauvetages

Dans un article intitulé «Comment l’Europe et la Libye laissent mourir les migrants en mer», le Courrier international traduit une vidéo documentée par le New York Times. Celle-ci reconstitue les faits après qu’une embarcation de migrant a sombré en Méditerranée. Les faits remontent au 6 novembre 2017, lorsque le véhicule s’est renversé, avec 150 migrants à son bord, partis de Tripoli, en Libye. «1 passager sur 5 ont péri», souligne-t-on à la fin de cette vidéo.

Les journalistes sont partis à la rencontre de rescapés ainsi que de membre de l’ONG allemande Sea Watch, intervenus en mer auprès de ces migrants. Le New York Times a retracé le déroulement du drame avec l’aide de l’organisation Forensic Oceanography et son groupe de recherche sur les violations des droits humains.

La vidéo montre également comment l’action des ONG de sauvetage est mise en difficulté, face à des membres des autorités libyennes qui menacent de mort les sauveteurs et leur jettent des objets durs pour les éloigner.

«Malgré les subventions européennes et les formations qu’ils reçoivent, [les garde-côtes libyens] n’ont pas vraiment pour but de sauver les migrants de la noyade», affirme le Courrier international. «En fermant les yeux sur les pratiques libyennes régulièrement dénoncées par les ONG, l’Europe contribue à aggraver la situation et précipite les migrants vers la noyade», ajoute le média.

Sur la base de ce document, 17 survivant ont déposé un dossier auprès de la Cour européenne des droits de l’Homme. Un épisode qui n’est pas sans rappeler de précédents usages d’agences européennes, pointés du doigt par Mission Lifeline, une autre ONG allemande. En décembre 2018, cette dernière dit avoir saisi la Cour pénale internationale contre l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes (Frontex) et l’opération militaire Eunavfor Med de lutte contre le trafic de migrants en Méditerranée, qu’elle accuse de «crime contre l’humanité».