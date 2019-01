Espagne : Près de 20 000 Marocaines partiront pour la cueillette de fraises à Huelva

Près de 20 000 saisonnières marocaines seront embauchées cette année pour la cueillette de fraises et de fruits rouges dans les champs de Huelva (sud de l’Espagne), informe une note du ministère espagnol du Travail, des migrations et de la sécurité sociale, tel que publié dans le Bulletin officiel et rapporté par le site local Huelva Información.

Il s’agit plus précisément de 19 179 saisonnières, soit 5 000 de plus que durant la campagne précédente. Parmi elles, 11 500 seront des «répétitrices», c’est-à-dire celles qui sont déjà parties par le passé, et 7 500 nouvelles qui seront «sélectionnées de façon générique» dans quatre villes marocaines, précise la même source.

La période de sélection aura lieu entre le 17 et le 19 janvier 2019, bien que les sélections aient débuté durant le mois de décembre, et ce après une réunion à laquelle avait pris part les représentants marocains, espagnols, ainsi que des représentants du secteur. Quant aux critères détaillés par le ministère espagnol, les candidates devront être des «femmes mariées avec des enfants mineurs à leurs charges».

Les départs seront successifs et imminents. La première tranche, qui concernera les saisonnières répétitrices, est prévue pour le 1er février. Celles parties durant la campagne de 2018 seront renvoyées à partir du 1er mars et les nouvelles partiront le 21 mars 2019. Il est à noter que la date d’échéance de tous les contrats de travail est fixé au 31 juillet.