Football : Da Costa, Hakimi et Ziyech dans l’équipe type des Africains de l’année

L’hebdomadaire «France football» a retenu trois «Lions de l’Atlas», en l’occurrence Manuel Da Costa (Istanbul BB), Achraf Hakimi (Borussia Dortmund) et Hakim Ziyech (Ajax Amsterdam) pour figurer dans l’équipe type des Africains de l’année.

Les noms des trois internationaux marocains figurent aux côtés d’autres grandes stars africaines comme l’égyptien Mohammed Salah (Liverpool), l’Algérien Riyad Mahrez (Manchester City) ou encore les Sénégalais Kalidou Koulibaly (Napoli) et Sadio Mané (Liverpool).

Trois joueurs algériens et trois autres tunisiens ont été nominés pour le même titre soumis à vote pour la sixième année par le magazine. Il s’agit, côté algérien, de Riyad Mahrez (Manchester City), Youcef Atal (OGC Nice) et Baghdad Bounedjah (Al-Saad SC) et, côté tunisien, de Anice Badri (Espérance Tunis), Wahbi Khazri (Rennes puis Saint-Etienne) et Naïm Sliti (26 ans, Dijon, Tunisie).

Les internationaux marocains Mehdi Benatia (Juventus Turin), Hakim Ziyech et Achraf Hakimi avaient été nominés, en fin de semaine dernière, par «France football» pour le Trophée du joueur maghrébin de l’année 2018. Le vote pour le choix de celui qui succédera à Mehdi Benatia, primé en 2017, est ouvert depuis dimanche dernier à 18h00 sur un espace réservé à cet effet par le site internet du magazine. L’opération de vote se poursuivra jusqu’au 13 janvier à la même heure.